شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحسم مصير محمد أشرف من قيادة الجبهة اليسرى أمام طلائع الجيش غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر موقف محمد أشرف من الاستمرار في قيادة الجبهة اليسرى للفريق الأحمر خلال مباراته ضد طلائع الجيش يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمرى مسابقة الدوري المصري، بعد شكوى اللاعب من الإصابة في مباراة المقاولون العرب الأخير في كأس مصر.

واشتكى محمد أشرف من الإصابة بشد في العضلة الخلفية في نهاية مباراة فريقه أمام المقاولون واستكمل المباراة بعدما استنفذ الفريق الأحمر تغييراته الستة في الوقت الإضافي من عمر المباراة، ولم يكن هناك إمكانية لإجراء تبديلات.

ويحسم الجهاز الفني للأهلي غدا الخميس موقف أشرف من الاستمرار في قيادة الجبهة اليسرى للأهلي أو استبعاده والبحث عن بديل آخر لقيادة الجبهة اليسرى في غيابه.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري بالتساوي مع الاتحاد السكندري بعد الفوز في ثلاث مباريات من عمر مسابقة الدوري، ويسعى للاستمرار في المنافسة على تصدر المسابقة واستعادة اللقب الغائب عن قلعة الجزيرة.