شكرا لقرائتكم خبر عن نونو ألميدا يحذر لاعبى فاركو من صعوبة مباراة أسوان بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر البرتغالى نونو ألميدا المدير الفني لفاركو لاعبيه من صعوبة مباراة أسوان المقرر لها الثالثة إلا ربع عصر غداً الخميس على ستاد أسوان فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وطالب ألميدا لاعبيه بعدم تكرار الأخطاء التي وقعوا فيها في مباراة الإسماعيلى الأخيرة بالدوري والتي انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

ويتوجه فريق فاركو صباح اليوم الأربعاء لأسوان، لمواجهة فريقها ، ويخوض فاركو تدريبه الختامي بأسوان عقب الوصول مباشرة، استعدادًا لمباراة الخميس.

وتعادل فاركو هذا الموسم ثلاث مرات فى أربع جولات بالدورى، حيث افتتح مسيرته بالتعادل الإيجابى مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق قبل أن يحقق الفوز على حرس الحدود بهدف قاتل فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع المقاولون العرب ثم تعادل إيجايباً مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق فى أخر ظهور بالمسابقة.

وصل البرتغالى نونو ألميدا المدير الفنى لنادى فاركو لتعادله رقم 16 مع الفريق السكندري حيث تولى البرتغالى تدريب فاركو فى 25 مباراة حتى الآن حقق التعادل فى 16 لقاء مقابل 5 انتصارات وأربعة هزائم.

نادى فاركو أنهى موسمه الأول فى الدورى الممتاز فى المركز الثامن برصيد 42 نقطة من خلال فوزه فى 9 مباريات وتعادل فى 15 مباراة وخسارة 10 مباريات.