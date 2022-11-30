شكرا لقرائتكم خبر عن 10 دول تشارك فى كأس الفراعنة للجمباز الفنى والإيروبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب آمين عن عدد الدول التي أكدت مشاركتها في بطولة كأس الفراعنة للجمباز الفني والإيروبك.

وينظم الاتحاد المصري للجمباز بطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز الفني رجال وسيدات وجمباز الأيروبك، خلال الفترة من 3 وحتى 9 ديسمبر المقبل بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ويشارك فى البطولة 9 دول بجانب منتخب مصر ليصبح عدد المشاركين في البطولة 10 دول وهي:

مصر والمجر والبرتغال وتونس وسوريا واليمن وقبرص و الهند وقطر وجورجيا.

ويبلغ عدد اللاعبين المشاركين في البطولة 535 لاعبا ولاعبة بواقع 185 مشارك في الجمباز الفني و 350 مشارك في الأيروبيك.

ومن المنتظر ان تصل الوفود المشاركة في البطولة إلى القاهرة يوم 2 ديسمبر المقبل.

وتعتبر البطولة استكمالًا لسلسلة بطولات الفراعنة الدولية آلتي تنظمها مصر بداية من بطولة "كاس الفراعنة" الأولى لجمباز الايروبيك والتي أقيمت بمدينة الغردقة نوفمبر 2019 ومن بعدها بطولة الفراعنة للجمباز الايقاعي 2020 .

ثم بطولة الفراعنة 2021 والتي ضمت نسختها الجمباز الفني .

وصولا الى هذه النسخة التي تقام خلال ايام علي الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وأكد إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز وعضو ان منذ بداية النسخة الاولى من كاس الفراعنة فى 2019 تم التواصل مع الاتحاد الدولي للعبة لاعتماد وإدراج البطولة سنويا.

وأضاف أمين أن الاتحاد المصري للجمباز يعمل بكامل طاقته من أجل تجهيز وإعداد ابطال رياضيين واعدين من اجل المشاركة في البطولات الدولية والقارية وتحقيق افضل النتايج على المستويين القاري والدولي حيث تعد هذه البطولة فرصة ذهبية توفر الاحتكاك القوي للاعبي منتخباتنا الوطنية.