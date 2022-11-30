شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الخامسة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأربعاء منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع الخامس من البطولة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المصري 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلي فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلي والزمالك فى دوري الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري موسم 2021-2022 ، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر حيث صعد الرباعى الاهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائي البطولة.





جدول ترتيب هدافى الدوري المصرى أحمد الشيخ (غزل المحلة) هدفين

كريم فؤاد (الأهلى)هدفين

رفيق كابو (إنبى) هدفين

خالد قمر (الطلائع) هدفين

مصطفى فتحى (بيراميدز) هدفين

كريم بامبو (البنك الأهلي) هدفين أوستين أموتو (الاتحاد السكندري) هدفين مواعيد مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز الأربعاء 30 نوفمبر مواعيد مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز الأربعاء 30 نوفمبر

حرس الحدود & بيراميدز..2.45 ظهراً

البنك الاهلى & انبى..2.45 ظهراً

الاتحاد السكندري & غزل المحلة..7 مساءاً

الخميس 1 ديسمبر

أسوان & فاركو ..2.45 ظهراً

الداخلية & فيوتشر..2.45 ظهراً

الزمالك & المصرى..7 مساءاً

الجمعة 2 ديسمبر

الاسماعيلى & سموحة..2.45 ظهراً

المقاولون & سيراميكا..2.45 ظهراً

الاهلى & طلائع الجيش..7 مساءاً





القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصرىتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.