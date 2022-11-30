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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تنتظر الجماهير العربية تشكيل مباراة السعودية ضد المكسيك في كأس العالم قطر 2022، لمعرفة بدلاء المصابين.

ويغيب عن المنتخب السعودي في مباراة المكسيك 4 لاعبين، من أعمدة الفريق الأساسية، ثلاثة للإصابة وآخر بسبب تراكم البطاقات.

كل ما تريد معرفته حول مباراة السعودية ضد المكسيك في كأس العالم قطر 2022

ويلعب المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم قطر 2022، بجانب منتخبات الأرجنتين وبولندا، والمكسيك.

ويأتي المنتخب السعودي ثالث ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط بالتساوي مع صاحب المركز الثاني منتخب الأرجنتين.

ويتصدر المجموعة منتخب بولندا بـ4 نقاط، وأخيرًا منتخب المكسيك في قاع الترتيب بنقطة واحدة.

ويبحث المنتخب السعودي عن فوز تاريخي أمام المكسيك، من أجل تكرار إنجاز غائب منذ مونديال 1994، وهو الصعود لدور الـ16 للمرة الثانية تاريخيًا.

وقبل اللقاء المرتقب والمصيري بين السعودية والمكسيك في كأس العالم قطر 2022، نستعرض معًا التشكيل المتوقع للفريقين.

من المتوقع أن يتعامل المدرب هيرفي رينارد مع الغيابات، ويستخدم لاعبين جدد، لم يكونوا ضمن تشكيلته الأساسية.

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد وحسان تمبكتي وعبدالإله العمري وعلي البليهي.

خط الوسط: ناصر الدوسري ومحمد كنو وسامي النجعي.

خط الهجوم: فراس البريكان وصالح الشهري وسالم الدوسري.

غيابات المنتخب السعودي في مباراة المكسيك

يغيب عن تشكيلة المنتخب السعودي في مباراة الأرجنتين 4 لاعبين مؤثرين للغاية، منهم اللاعب محمد البريك، الظهير الأيمن للمنتخب، بعد إجرائه فحوصات طبية تبين منها إصابته في عضلة الساق.

بالإضافة لإصابة اللاعب سلمان الفرج وياسر الشهراني، مما يؤدي لغيابهم عن مباراة السعودية والمكسيك القادمة.

كما يقضي اللاعب عبدالإله المالكي عقوبة الإيقاف لمباراته القادمة بسبب تلقيه بطاقتين صفراويين خلال المباراة الأخيرة أمام منتخب بولندا.

تشكيلة منتخب المكسيك المتوقعة لمباراة السعودية في كأس العالم 2022

من المتوقع أن يعتمد تاتا مارتينو المدير الفني لمنتخب المكسيك على التشكيل التالي.

حراسة المرمى: جييرمو أوتشوا.

خط الدفاع: هيكتور مورينو - سيزار مونتيس - نيستور أراوخو.

خط الوسط: كيفن ألفاريز - هيكتور هيريرا - إديسون ألفاريز - إريك جوتيريز - جيسوس جاياردو.

خط الهجوم: هيرفينج لوزانو - راؤول خيمينيز.

ومن المتوقع أن يلعب منتخب المكسيك بخطوط مفتوحة وضغط عالٍ، من أجل تحقيق أول انتصار له في كأس العالم قطر 2022، حيث لم يعد شيئًا ليخسره، بعد ضياع فرصته في التأهل للدور القادم، وهذا ما يصعب مهمة المنتخب السعودي في تحقيق نتيجة إيجابية.

نتائج مباريات السعودية في كأس العالم قطر 2022

تمكن المنتخب السعودي من تحقيق فوز تاريخي على منتخب الأرجنتين بنتيجة 2-1 في أول لقاءات "الأخضر" بالمونديال.

وفي مباراته الثانية أمام منتخب بولندا، وعلى الرغم من من الأداء الجيد، لكن بسبب الأخطاء الفردية وسوء الحظ تعرض للخسارة 0-2.

قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم تغيير موقفه بشكل مفاجئ في ملف تجديد عقد مدرب "محاربي الصحراء" جمال بلماضي لفترة إضافية.

وينتهي عقد "وزير السعادة" مع منتخب الجزائر يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، باعتباره تعاقد مع الهيكل المشرف على كرة القدم الجزائرية عام 2018 لفترة 4 سنوات.

ووفقا لما أورده الموقع الجزائري الناطق باللغة الفرنسية "لاجازيت دي فينيك"، فإن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تراجع عن اتفاقه السابق مع بلماضي، والقاضي بتمديد عقده حتى عام 2026.

ذات المصدر كشف أن "الفاف" قرر في نهاية المطاف تقديم اقتراح للنجم الأسبق لمانشستر سيتي من أجل تجديد عقده حتى عام 2024، وتحديدا حتى انتهاء منافسات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

جمال بلماضي

ويأتي هذا الانقلاب المفاجئ من قبل الاتحاد الجزائري لكرة القدم، على خلفية تواجد شكوك حول قدرة بلماضي على تحقيق أهداف منتخب الجزائر خلال الفترة المقبلة.

وتراجعت شعبية الأخير بشكل كبير في صفوف الجماهير الجزائرية بعد النتائج المخيبة التي حققها "الخضر" خلال الفترة الأخيرة في كأس أمم إفريقيا وفي تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وخاض بلماضي 51 مباراة مع منتخب الجزائر حقق خلالها 34 فوزا، بجانب 12 تعادلا و5 هزائم فقط، كما توج معه بلقب كأس أمم إفريقيا في نسخة عام 2019 التي احتضنتها مصر.