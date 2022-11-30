شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يواجه الأهلى بصفوف مكتملة فى الظهور الأول لمحمد يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل محمد يوسف، المدير الفني لطلائع الجيش، مباراته الأولى مع فريقه أمام الاهلى بعد توليه المسئولية خلفاً لعلاء عبد العال الذى تم توجيه الشكر له عقب الهزيمة من زعيم الثغر فى الجولة الثالثة للدورى.

ويدخل الطلائع اللقاء بصفوف مكتملة بعدما تعافى محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق من الإصابة بشد فى العضلة الضامة.

واستعد الطلائع لمواجهة الأهلى عن طريق دخول معسكر مغلق لمدة أسبوعين، وخاض الفريق 5 مباريات ودية، ويراهن الطلائع على نجومه المتألقين وهم عماد السيد و كريم طارق وخالد قمر وأحمد متعب ومحمود وحيد وإسلام محارب والعربى بدر.

ويستعد الطلائع لمواجهة الأهلى فى السابعة مساء الجمعة المقبلة فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد الأهلى والسلام.