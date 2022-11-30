شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفاضل بين ثلاثى الأهلى لقيادة الهجوم أمام الطلائع بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى بين الثلاثى شادى حسين وحسام حسن ومحمد شريف لاعبى الفريق لاختيار أحدهم لقيادة خط هجوم الفريق فى مباراة طلائع الجيش، المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبلة على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري.

وشارك الثنائى شادى حسين وحسام حسن في التشكيلة الأساسية بالمباراة الأخيرة أمام المقاولون العرب بكأس مصر فيما شارك محمد شريف بديلا.

ويعقد السويسرى مارسيل كولر جلسات خاصة مع جهازه المعاون من أجل دراسة فريق الطلائع ومشاهدة آخر مباريات له ببطولة الدوري من أجل دراسته جيداً قبل المباراة المرتقبة المُقرر لها الجمعة المقبل ببطولة الدوري، والتي يتطلع فيها المارد الأحمر للفوز من أجل مواصلة الانتصارات التي حققها الفريق في بطولة الدوري قبل توقف المسابقة، حيث فاز الأحمر على الإسماعيلي وأسوان والداخلية وحصد 9 نقاط مُتتالية، ويرغب الأهلى فى مواصلة الانتصارات من أجل مواصلة رحلة استعادة لقب الدوري.

ويحصل لاعبو النادى الأهلى على راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، لمدة 24 ساعة، على أن يتم استئناف تدريباته صباح غد الأربعاء.