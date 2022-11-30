شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى قبل انطلاق الجولة الخامسة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز موسم 2022 - 2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع الخامس من البطولة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر، حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة.



جدول ترتيب الدورى المصرى

جدول ترتيب الدوري المصري جدول ترتيب الدورى المصرى





مواعيد مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز الأربعاء 30 نوفمبر

حرس الحدود & بيراميدز..2.45 ظهراً

البنك الاهلى & انبى..2.45 ظهراً

الاتحاد السكندري & غزل المحلة..7 مساء

الخميس 1 ديسمبر

أسوان & فاركو ..2.45 ظهراً

الداخلية & فيوتشر..2.45 ظهراً

الزمالك & المصرى..7 مساء

الجمعة 2 ديسمبر

الاسماعيلى & سموحة..2.45 ظهراً

المقاولون & سيراميكا..2.45 ظهراً

الاهلى & طلائع الجيش..7 مساء





القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصرىتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.