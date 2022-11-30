الامارات | رونالدو إلى النصر السعودي.. سيحصل على 200 مليون يورو سنوياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام إسبانية عن أن نادي النصر السعودي توصل إلى اتفاق مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للتعاقد معه عقب نهاية كأس العالم 2022.



وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قريب من التوقيع لنادي النصر السعودي بعقد لمدة عامين ونصف.



وأوضحت أن الاتفاق قد تم على مبلغ 200 مليون يورو سنوياً لمدة سنتين ونصف، بين نادي النصر و"صاروخ ماديرا".



وتابعت: "هناك جزئيات قليلة تفصل عن الإعلان الرسمي عن العقد، وانتقال رونالدو إلى الدوري السعودي".



وواصلت: "بعد فشل كل المحاولات للعب في أندية أوروبا العملاقة، سيختار رونالدو التعويض المالي، لا يوجد فريق من القارة العجوز يقترب من التعاقد معه أو تقديم عرض مغر مثل الذي قدمه الفريق السعودي"