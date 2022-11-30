الامارات | بعد تأهله للدور الثاني .. 5 أرقام مبهرة لـ "أسود التيرانغا" يجب معرفتها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوفى المنتخب السنغالي لكرة القدم بالتوقعات التي سبقت انطلاقة كأس العالم في قدرته على أن يكون طرفاً رئيسياً في المنافسة على بطاقة التأهل للدور الثاني في المجموعة التي ضمت إلى جانبه كل من قطر (المستضيف) وهولندا والاكوادور.

وبنجاحه في التأهل لدور الستة عشر عقب فوزه الثمين على الإكوادور بهدفين لهدف فقد حققت السنغال 5 أرقام رائعة.

1- لأول مرة منذ 20 عاماً تتأهل السنغال إلى دور الـ 16 في المونديال.

2- منتخب السنغال أصبح ثالث منتخب إفريقي بعد كل من نيجيريا وغانا يصل إلى مرحلة خروج المهزوم في المونديال في نسختين مختلفتين.

3- قائد المنتخب كوليبالي بات أكبر اللاعبين عمراً يسجل لمنتخب السنغال في المونديال بعد أن أحرز في شباك الإكوادور وهو بعمر 31 عاماً و162 يوماً.

4- لأول مرة منذ مونديال 1990 ينجح منتخب إفريقي في هزيمة أحد منتخبات أميركا الجنوبية منذ فوز منتخب الكاميرون على كولومبيا في مونديال إيطاليا.

5- دخل مدرب "أسود اليترانغا" أليو سيسيه التاريخ بعد أن بات الوحيد في السنغال الذي يتأهل إلى دور الـ 16 كلاعب في مونديال 2002 وكمدرب في المونديال الحالي.