الامارات | التشكيلة المتوقعة لـ "الأخضر" في المباراة التاريخية أمام المكسيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض منتخب السعودية مواجهة تاريخية عندما يلتقي مع نظيره المكسيكي الأربعاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2022.



ويواجه "الأخضر" أزمة حقيقية بداعي الغيابات، إذ يفتقد الفريق خدمات 4 لاعبين أساسيين هم سلمان الفرج وياسر الشهراني ومحمد البريك بداعي الإصابة وعبدالإله المالكي بداعي الإيقاف.



ومن المقرر أن يجري المدرب الفرنسي هيرفي رينارد تغييرات عديدة في تشكيلة منتخب السعودية لتعويض هذه الغيابات.

ومن المتوقع أن تضم تشكيلة "الأخضر" الأسماء التالية:



حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، علي البليهي، عبدالإله العمري، سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالله عطيف، محمد كنو، سامي النجعي، سالم الدوسري، فراس البريكان

خط الهجوم: صالح الشهري