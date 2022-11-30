شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. حمادة إمام يقود الزمالك للفوز على وست هام يونايتد بخماسية وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الزمالك فى تحقيق أكبر فوز فى مواجهاته الأوروبية فى مثل هذا اليوم 30 نوفمبر 1966 حينما فاز على فريق وست هام يونايتد بنتيجة 5-1 ودياً، وقتما كان النادى الإنجليزى فى قمة مجده ويلعب بصفوفه ستة من نجوم منتخب إنجلترا على رأسهم بوبى مور.

سجل خماسية الزمالك فى شباك وست هام يونايتد كل من حمادة إمام ثلاثة أهداف "هاتريك" وطه بصرى هدفاً وعبد الكريم الجوهرى هدفاً.

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من "سمير محمد على – يكن حسين – أحمد مصطفى – أحمد رأفت – محمود أبورجيله – عبد الكريم الجوهرى – عبد المقصود صلاح “على محسن” – عمر النور – طه بصرى – حمادة إمام – أحمد عفت".

وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 14 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 28 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين.

وتمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالا فاز الزمالك طوال تاريخه بـ79 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.