شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف سبب استبدال السولية بمباراة المقاولون وموقف فخرى وأشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس استبدال عمرو السولية لاعب وسط النادى الأهلى فى مباراة فريقه الأخيرة ضد المقاولون العرب فى ربع نهائى كأس مصر، والتى انتهت بفوز الأهلى بنتيجة 4 / 3 بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وقال، فى تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على إذاعة أون تايم سبوتر، "السولية كان يعانى من نزلة برد قبل مباراة المقاولون وكان يعانى بشدة وهو ما أثر على أدائه بشدة وتم تغييره بين شوطى المباراة".

وتابع: "من اشتكى من الإصابة فى مباراة المقاولون هما محمد فخرى ومحمد أشرف والأخير فرصه ضعيفة فى اللحاق بالمباراة المقبلة، بينما إصابة الأول بسيطة وعانى من الإجهاد فى الضامة فيما اشتكى أشرف من الإصابة فى العضلة الخلفية لكن استكمل المباراة".

وشدد شوبير على أن فخرى يحظى بثقة كبيرة من مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى ويراهن عليه بخلاف أنه صنع هدف الفريق فى مرمى المقاولون.