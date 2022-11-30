شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.." فريال و هنا" نجمتى نوفمبر فى الطاولة و الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرتا النجمتان فريال اشرف بطلة الكاراتيه و هنا جودة نجمة تنس الطاولة على إنجازات شهر نوفمبر 2022 بالتتويج بالبطولات و تصدر التصنيف، فى ظل طموح كلا الثنائى فى تحقيق مزيد من الإنجازات العالمية .

تصدرت هنا جودة لاعبة منتخب مصر فى تنس الطاولة التصنيف العالمى للعبة للشابات تحت 19 سنة، للمرة الثانية، حيث سبق وتصدرت التصنيف العالمى تحت 15 و17 و19 سنة، وفقا للاتحاد الدولى لتنس الطاولة ، حيث شاركت فى بطولة البرتغال الدولية، وحققت خلالها ميداليتين فضية وبرونزية، حيث توجت بالفضية فى منافسات تحت 15 سنة، والبرونزية في منافسات تحت 19 سنة.

فيما توجت فريال أشرف، لاعبة منتخب الكاراتيه الأولمبية، بالميدالية البرونزية فى منافسات بطولة موسكو الدولية التى أقيمت خلال الفترة من 25 وحتى 27 نوفمبر الجاري وتوجت فريال بالبرونزية بعدما خسرت أمام لاعبة روسيا فى نصف نهائي البطولة ، فيما شهدت البطولة فوز فريال على لاعبة تركيا 1/0 في الدور ربع النهائي ، ثم الخسارة من لاعبة روسيا.

و يرصد الخليج 365 لقطات للنجمتى " فريال أشرف و هنا جودة " فى الصور التالية :