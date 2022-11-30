شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يعود لتشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود أكرم توفيق الظهير الأيمن للنادى الاهلى للتشكيلة الأساسية لفريقه في مواجهة طلائع الجيش المقرر لها الجمعة القادمة في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان أكرم توفيق قد غاب عن مباراة الاهلى والمقاولون العرب الأخيرة بكأس مصر والتي فاز بها المارد الأحمر بركلات الترجيح بناء على فرمان من السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق لإراحة اللاعب الذى شارك في كل المباريات بالفترة الأخيرة سواء مع الاهلى أو الفراعنة.

ونجح أكرم توفيق فى العودة لمستواه السابق الذى كان عليه قبل الإصابة بالرباط الصليبي، بل إن مستواه حالياً أفضل مما كان عليه قبل الصليبي الذى تعرض له فى يناير من العام الماضي وتسبب فى غيابه عن الملاعب قرابة الثمانية أشهر.

ولعب أكرم توفيق دوراً فى الانتصارات التى حققها الأهلي هذا الموسم بعدما فاز على الاتحاد المنستيري التونسي في ذهاب وإياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا برباعية نظيفة (هدف فى الذهاب وثلاثة في الإياب)، كما ساهم فى فوز الأهلي بالسوبر المحلي على حساب الزمالك بالفوز عليه بثنائية نظيفة بالإمارات بجانب تحقيق 3 انتصارات محلية فى الدوري أمام الإسماعيلي وأسوان والداخلية.