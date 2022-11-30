شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة كولر لمواجهة غول الإصابات في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى على اللجوء لسياسة التدوير في تشكيلة فريقه لمواجهة سلسلة الإصابات التي ضربت صفوف المارد الأحمر من جراء كثرة المشاركات بالفترة الأخيرة.

ويرى كولر أن الاعتماد على 11 لاعباً فقط دون غيرهم يعرض الأهلى لخسارة جهود أياً منهم بسبب الإصابة، لذا استقر المدرب السويسرى على منح الفرصة لجميع اللاعبين للتخلص من الاجهاد والإصابات سريعاً.

كولر بدأ مسيرته مع النادي الأهلي بشكل مثالى، خاض 7 مباريات مع الفريق حتى الآن، حقق خلالها 7 انتصارات، ولم تستقبل شباكه سوى هدفين.

حصد كولر بطولته الأولى مع الأهلي فى مباراته الخامسة، التى جمعته بالزمالك في كأس السوبر المصري باستاد هزاع بن زايد في الإمارات، فى لقاء حسمه الأهلي بثنائية نظيفة.