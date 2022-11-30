الامارات | مبابي مهدد بالغياب عن مواجهة تونس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح مهاجم منتخب فرنسا كيليان مبابي مهدداً بالغياب عن المشاركة في مباراة "الديوك" أمام تونس، الأربعاء، في الجولة الثالثة لكأس العالم.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مبابي خاض مران "الديوك" مساء الثلاثاء، وكاحله الأيسر ملفوفا برباط طبي بسبب آلام تطارده من وقت لآخر منذ عدة أشهر.

وأضافت الصحيفة أن هذه الآلام ربما تدفع ديدييه ديشامب المدير الفني للديوك لوضع مبابي على مقاعد البدلاء، حيث تجرى مفاضلة بينه وبين أنطوان جريزمان.

وأشارت أيضا إلى أن ديشامب ينوي إجراء من 7 إلى 9 تعديلات على التشكيل الأساسي لمنتخب فرنسا أمام تونس لإراحة لاعبيه بعد ضمان التأهل.