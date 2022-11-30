شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتحدى بيراميدز في مواجهة ساخنة على استاد المكس.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق حرس الحدود على ملعب المكس نظيره بيراميدز في مباراة قوية تنطلق أحداثها عن دقات الثالثة إلا ربع عصرا ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

يحتل فريق الحرس المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة، بعدما تلقى هزيمتين وتعادل مرة وحيدة في أول ثلاث مواجهات خاضها تحت القيادة الفنية لمدربه أحمد أيوب، بينما بيراميدز يحتل المركز السابع في الدوري برصيد 5 نقاط، جمعهم من انتصار وتعادلين مقابل هزيمة واحدة من المباريات الأربعة التي خاضها الفريق السماوي تحت قيادة مدربه تاكيس جونياس.

ويعيش الحرس فترة من الصحوة بعدما تعادل مع فاركو في آخر مواجهة بالدوري وخرج من دوامة الهزائم، وتأهل لدور الـ16 من بطولة كأس الرابطة بعد الفوز المثير على نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة التي جمعتهما بالدور التمهيدي للبطولة، على استاد بتروسبورت، وانتهت بعد الوصول لشوطين إضافيين.

فيما يتسلح بيراميدو بمعنويات كبيرة، بعد الفوز على البنك الأهلي بهدف دون رد، سجله رمضان صبحى، فى المباراة التى جمعتهما الأحد، باستاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، ليحصد بيراميدز بطاقة التأهل للدور نصف النهائى، ومواجهة الزمالك الذى تأهل على حساب المصرى البورسعيدى.