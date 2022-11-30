شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمباراة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم الأربعاء تدريباته على ستاد مختار التتش بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية أمس الثلاثاء

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش وذلك في إطار منافسات دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة والمحدد لها مساء الجمعة المقبل على ملعب الأهلي و السلام.

وكان الأهلي قد تأهل إلى المربع الذهبي لبطولة كأس مصر، بعدما تغلب على المقاولون العرب بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم على استاد الأهلي و السلام.

وفي الدوري المصري، خاض الأهلي 3 مباريات، حقق خلالها العلامة الكاملة وحصد 9 نقاط مع تسجيل 6 أهداف واستقبال هدف وحيد، ليسيطر مبكرا للغاية على الصدارة، مستغلا تعثر الزمالك حامل اللقب بالتعادل مع إنبي في الجولة الثالثة وتراجعه إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.