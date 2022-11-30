شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوجه إلى الإسكندرية ويختتم تدريباته استعدادًا للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه اليوم، الأربعاء، الزمالك إلى الإسكندرية، للانتظام فى معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدي في مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك المران الختامي بالإسكندرية مساء اليوم الأربعاء، وفقًا لرؤية الجهاز الفنى بقيادة اليونانى تاكيس جونياس، استعدادا للمباراة المرتقبة أمام الفريق البورسعيدي.

ويواصل الزمالك استعداداته لمباراة المصري المقرر لها الخميس المقبل باستاد برج العرب، فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فيريرا، حرص على مشاهدة مباراة فريقه الماضية أمام المصرى البورسعيدى فى بطولة كأس مصر، والتى تولى قيادتها مساعده روى أجواش نظرًا لسفر فيريرا إلى بلاده.

وقام الخواجة البرتغالى بمشاهدة مباراة فريقه أمام المصرى البورسعيدى فى بطولة الكأس، للوقوف على بعض النقاط الفنية التى سيقوم بمعالجتها قبل المباراة التى ستجمع الفريقين من جديد غدًا الخميس المقبل فى بطولة الدورى.