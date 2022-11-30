الامارات | الفرنسية ستيفاني تدخل التاريخ.. أول حكمة تدير مباراة في كأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستصبح الفرنسية ستيفاني فرابارت أول حكمة تقود مباراة للرجال في نهائيات كأس العالم لكرة القدم.



ويأتي ذلك بعد تعيينها لإدارة مباراة ألمانيا وكوستاريكا المقررة يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات بمونديال قطر، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي "فيفا".



وأدرجت فرابارت والرواندية سليمة موكانسانغا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا ضمن قائمة 36 حكما اختارهم الاتحاد الدولي "فيفا" لمونديال قطر، في حين تشارك ثلاث سيدات أخريات كحكمات مساعدات.

وشاركت فرابارت كحكم رابع في مباراة بولندا والمكسيك، بالجولة الأولى من دور المجموعات في مونديال قطر.