شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يستدرج إنبي في مواجهة مثيرة بالدوري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق البنك الأهلي منافسه إنبي في الثالثة إلا ربع عصر اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، في مباراة قوية وواعدة ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري هذا الموسم.

يحتل البنك الأهلي المركز الثامن في الدوري برصيد 5 نقاط، جمعهم من انتصار وتعادلين مقابل هزيمة واحدة من المباريات الأربعة التي خاضها، بينما يقبع أنبى في المركز الرابع عشر برصيد نقطتين جمعهما من تعادلين وهزيمتين، ولم يحقق الفريق البترولى أي انتصار حتى الآن.

واستعاد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى أغلب لاعبيه المصابين قبل مواجهة البنك الأهلى باستثناء اللاعبين الذين يعانون من إصابة قوية، مثل الثلاثى المصاب بالصليبى عبد الله عادل وهشام عادل ومروان داوود.

وأعلن نادى إنبى جاهزية ثلاثى الفريق البترولى البوركينابى إيريك تراوراى والتونسى رفيق كابو وأحمد أمين "أوفا" استعداداً لمواجهة البنك الأهلى، المقرر لها 30 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

في المقابل خضع محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق البنك الأهلى، لاختبار طبى تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، لمحاولة تجهيزه لمواجهة البنك الأهلي، حيث عن مباراة البنك الأهلى أمام بيراميدز أمس ضمن مباريات دور الـ8 من عمر مسابقة كأس مصر بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها فى التدريبات.