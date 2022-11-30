شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه غزل المحلة فى مهمة الانقضاض على صدارة الدوري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الاتحاد السكندري، بنظيره غزل المحلة، في مباراة جماهيرية تدار أحداثها عند السابعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد الإسكندرية، في اطار منافسات الجولة الخامسة من الدورى الممتاز.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الأول مناصفة مع الأهلي برصيد 9 نقاط جمعهما من ثلاثة انتصارات محققا العلامة الكاملة حتى اللآن، فيما يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 7 نقاط، حيث تمكن من الفوز على الإسماعيلى وأسوان والتعادل مع المقاولون العرب.

وأعلن بابا فاسيليو قائمة المحلة لمباراة الاتحاد، وضمت كلا من عمرو شعبان ، محمود الحضري ، معاذ الحناوي ، محمد نبيه ، محمد بازوكا ، السيد الشبراوي ، هاني عادل ، جبريال اوريك ، ايهاب سمير ، مصطفي العش ، احمد الشيخ ، حميد ماو ، احمد النادري ، ابراهيما كونيه ، ريكو ، فوافي ، كريم مصطفي ، محمد جابر ، احمد الجعيدي، عبده يحيي ، عبد الرحمن أجويرو.

في المقابل، يسعى زوران لاستمرار سلسله النتائج الإيجابية فى الموسم الحالي للاتحاد السكندري، والتى بدات بالفوز على أسوان ثم الداخلية ثم طلائع الجيش ويسعى لتحقيق الفوز الرابع على التوالى لتكون بمثابه إنجاز جديد لم يحدث لأكثر من 30 عام ويواصل الصراع علي قمة جدول الدورى.