شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحذر لاعبى الزمالك من رغبة المصرى فى "رد الاعتبار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك، مع لاعبى فريقه حول مدى أهمية وصعوبة مواجهة المصرى المقبلة، فى مسابقة الدورى الممتاز.

وأكد فيريرا للاعبين إن مباراة المصرى لن تكون سهلة خاصة وإن الفارس الأبيض نجح فى تحقيق الفوز فى اللقاء الماضى ببطولة كأس مصر، والتى فاز فيها الزمالك بهدف دون رد سجله سيد نيمار، وأقصى الفريق البورسعيدى من البطولة.

وحذر فيريرا اللاعبين من التهاون فى مواجهة الدورى المقرر لها غدًا الخميس، مؤكدًا إن لاعبى المصرى سيكون لديهم رغبة فى تحقيق الفوز ورد الاعتبار بعد الهزيمة فى المباراة المضاية بالكأس.

ويواصل الفريق استعداداته لمباراة المصري المقرر لها غدًا الخميس باستاد برج العرب، في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.