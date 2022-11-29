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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 29-11-2022 العديد من الأحداث المهمة،ويأتى على رأسها يعود حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي لقائمة الأهلي في مباراة طلائع الجيش المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

فوّضت الجمعية العمومية للنادي الأهلي مجلس الإدارة في جدول الأعمال، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني.

يعود حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي لقائمة الأهلي في مباراة طلائع الجيش المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

يستعيد فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود لاعبه طاهر محمد طاهر في مباراة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز ، بعد انتهاء الإيقاف.

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره بنها بنتيجة 3/0، فى إطار سادس جولات دورى الرجال الممتاز للكرة الطائرة للموسم المحلى 2022 / 2023 على صعيد المجموعة الأولى .

أكد الجهاز الطبي للأهلي أن محمد عبد المنعم مدافع الفريق قادر على المشاركة في المباريات الرسمية حال استدعاء الجهاز الفني له، موضحاً أن اللاعب شارك في تدريبات الفريق الأخيرة وبات لائقاً للمشاركة في المباريات الرسمية.

هل تلقى أكرم توفيق عروض احتراف للرحيل عن الأهلى ؟ استحق أكرم توفيق، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني، الإشادة الكبيرة التى حصل عليها بعد مستواه الرائع في الفترة الأخيرة سواء مع المارد الأحمر أو حتى في صفوف منتخب مصر ليفتح باب التكهنات حول تلقيه عروض إحتراف أوربية للرحيل عن الأهلى ، وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

لم يجد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، أمامه سوى التفكير في سياسة التدوير وتجربة جميع لاعبي الفريق من أجل مواجهة أزمة الغيابات والإصابات التي ضربت الفريق مؤخراً.

خضع عمرو الجندى لاعب فريق كرة السلة بالنادى الأهلى إلى التحقيق في اتحاد السلة، على خلفية ما قام به اللاعب فى المباراة النهائية لدورى المرتبط أمام الاتحاد السكندري.

يواصل اللاعبون المُصابون فى النادى الأهلى برنامجهم التأهيلى للتعافى من إصاباتهم المختلفة والعودة للتدريبات الجماعية مع الفريق، حيث اقترب الأهلى من استعادة جميع مُصابيه.

تتجه النية في النادي الأهلي للإبقاء على جميع لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، وعدم الاستغناء عن أى لاعب من الفريق، باستثناء محمد محمود لاعب وسط الفريق الذي يبدو أنه سيكون اللاعب الوحيد الذى سيرحل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

يعقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، جلسات خاصة مع جهازه المعاون من أجل دراسة فريق الطلائع ومشاهدة آخر مباريات له ببطولة الدوري من أجل دراسته جيداً قبل المباراة المرتقبة المُقرر لها الجمعة المقبل ببطولة الدوري، والتي يتطلع فيها المارد الأحمر للفوز من أجل مواصلة الانتصارات التي حققها الفريق في بطولة الدوري قبل توقف المسابقة حيث فاز الأحمر على الإسماعيلي وأسوان والداخلية وحصد 9 نقاط مُتتالية، ويرغب الأهلي في مواصلة الانتصارات من أجل مواصلة رحلة استعادة لقب الدوري.