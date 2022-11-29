شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الكونغ فو توافق على الميزانية والحساب الختامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الجمعية العمومية للاتحاد المصري للووشو كونغ فو، برئاسة شريف مصطفى والتي أقيمت اليوم الثلاثاء في قاعة الاجتماعات بمبنى الاتحادات الرياضية باستاد القاهرة الدولي، على الحساب الختامي مع اعتماد الميزانية.

وحضر 20 هيئة من أصل 21 هيئة ونادي يحق لهم حضور الجمعية العمومية للاتحاد المصري للووشو كونغ فو ليصبح الاجتماع صحيحا وسط إجماع من جميع الهيئات على الموافقة على بنود اجتماع الجمعية العمومية.

وناقش الاجتماع اعتماد الميزانية والحساب الختامى، ومكافأة المدير التنفيذى والمدير المالى، مع تعيين مراقب حسابات وتحديد مهامه.

وقدم شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للووشو كونغ فو الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد على حضور أعمال الجمعية العمومية ومناقشة كافة بنود اجتماع الجمعية العمومية، قائلا : «الكونغ فو على قلب رجل واحد» وهو ما لامسه اليوم خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد.

وكان شريف مصطفى رئيس المصري والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو نجح في حسم منصب رئيس الاتحاد العربي للدورة الانتخابية 2022-2026 وذلك بعد نجاحه في انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للكونغ فو التي أقيمت في القاهرة مؤخرا.