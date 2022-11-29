شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الطلائع..ماذا فعل الاهلي مع كولر في 7 مباريات رسمية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز، ويرغب المارد الأحمر في تحقيق الفوز من أجل مواصلة الانتصارات المحلية.

الأهلي خاض مع الأهلي 7 مباريات رسمية حتى الأن ، فاز فيها جميعاً حيث هزم إتحاد المنستيري التونسي ذهاباً وإياباً في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا حيث فاز في تونس بهدف نظيف ثم فاز في القاهرة بثلاثية نظيفة.

وحصد الأهلي مع كولر أول بطولة بعدما فاز ببطولة السوبر المحلي بالفوز على الزمالك بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما أواخر أكتوبر بالأمارات.

في بطولة الدوري ، فاز الأهلي على الإسماعيلي وأسوان والداخلية بنتيجة 1_صفر و1_صفر و4_1 قبل أن يهزم المقاولون العرب أول أمس ، الأحد، بركلات الجزاء الترجيحية 4/3 في ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر بعد إنتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 1/1.

وبذلك يكون الأهلي قد فاز في المباريات السبعة التي خاضها مع كولر رسمياً ، وسجل لاعبيه 11 هدفاً واستقبلت شباكه هدفين.