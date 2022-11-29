شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الغندور حكما لمباراة الاتحاد السكندري و المحلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام عن أسماء أطقم الحكام لمباريات الجولة الخامسة للدوري الممتاز للموسم الجاري 2022 – 2023 ، حيث يدير الحكم الدولي أحمد الغندور مباراة الاتحاد السكندري و غزل المحلة المقرر لها غدًا الأربعاء في السابعة مساء بإستاد الإسكندرية يعاونه شهاب راشد و أحمد بكر و محمد العتباني و خالد الغندور حكم فيديو و أسامه السيد مساعد حكم فيديو.

بينما يدير مباراة البنك الأهلي و إنبي كلا من أحمد جمال و عماد العقاد و أحمد عبد الغني و مصطفى الشهدي ، و علاء صبري حكم فيديو و عمر فتحي مساعد حكم فيديو.

ويدير مباراة حرس الحدود و بيراميدز كلا من محمد الغازي و مصطفى عطيه و أحمد عادل و عمرو عايد و محمود البنا حكم فيديو و محمود عبد السميع مساعد حكم فيديو.