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أحمد الغندور حكما لمباراة الاتحاد السكندري و المحلة بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام عن أسماء أطقم الحكام لمباريات الجولة الخامسة للدوري الممتاز للموسم الجاري 2022 – 2023 ، حيث يدير الحكم الدولي أحمد الغندور مباراة الاتحاد السكندري و غزل المحلة المقرر لها غدًا الأربعاء في السابعة مساء بإستاد الإسكندرية يعاونه شهاب راشد و أحمد بكر  و محمد العتباني و خالد الغندور حكم فيديو و أسامه السيد مساعد حكم فيديو.

بينما يدير مباراة البنك الأهلي و إنبي كلا من أحمد جمال و عماد العقاد و أحمد عبد الغني و مصطفى الشهدي ، و علاء صبري حكم فيديو و عمر فتحي مساعد حكم فيديو.

ويدير مباراة حرس الحدود و بيراميدز كلا من محمد الغازي و مصطفى عطيه و أحمد عادل و عمرو عايد و محمود البنا حكم فيديو و محمود عبد السميع مساعد حكم فيديو.

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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