شكرا لقرائتكم خبر عن نداى بـ"الموبايل" وثنائى دفاعى فى مواجهة سامسون أبرز ملامح مران الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مرانه الجماعى، مساء اليوم، الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى يوم الخميس المقبل.

ومن أبرز ملاح تدريب الزمالك، مشاركة السنغالى إبراهيما نداى فى المران ويحمل هاتفه المحمول، فيما شارك البنينى سامسون أكينولا فى التقسيمة وخطف الأنظار خاصة فى لحظة تدخل عمرو السيسى وحسام عبد المجيد على اللاعب من أجل استخلاص الكرة.

خاض يوسف إبراهيم "أوباما" والبنيني سامسون أكينيولا ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إضافية بعد انتهاء التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وقام ثنائي الأبيض بالتدريب على التسديدات على المرمى من مسافات متنوعة، وأدى اللاعبان التدريبات بالتسديد على مرمى ثنائي حراسة المرمى السيد عطية ومحمد نديم.