شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 29-11-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 29-11-2022 العديد من الأحداث المهمة،ويأتى على رأسها يستعيد فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود لاعبه طاهر محمد طاهر في مباراة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبلة

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