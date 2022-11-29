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حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 29-11-2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 29-11-2022 العديد من الأحداث المهمة،ويأتى على رأسها يستعيد فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود لاعبه طاهر محمد طاهر في مباراة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبلة

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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