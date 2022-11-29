شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يجتمع مع لاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الإسماعيلي، تدريباته الجماعية عصر الثلاثاء على ملعب عبد الرحمن أنوس فى إطار استعداداته الحالية لملاقاة سموحه بمسابقة الدوري العام.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الاسباني خوان جاريدو، على عقد اجتماعًا مع لاعبيه قبل بداية المران وطالبهم بضرورة حصد نقاط اللقاء القادم من أجل تعديل مسيرة الفريق بجدول المسابقة المحلية.

ويستضيف الإسماعيلي، فريق سموحه يوم الجمعه المقبل فى تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا فى خامس جولات الدوري.

ومن المعروف أن الدراويش سيدخل معسكرا مغلقا بمقر النادي غدًا الأربعاء رغبة من ” جاريدو ” من أجل فرض السيطرة والانضباط على أعضاء الفريق بالإضافة إلى عقد العديد من الجلسات النظرية والتحفيزية مع لاعبيه