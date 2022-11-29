الجمعية العمومية للأهلي تفوَض مجلس الإدارة في جدول الأعمال

القاهرة - سامية سيد - فوّضت الجمعية العمومية للنادي الأهلي مجلس الإدارة في جدول الأعمال، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني.

وأعلن الدكتور سيد حزين، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، عن حضور 3972 عضوًا فقط من أعضاء الجمعية، في حين كان يتطلب النصاب القانوني حضور 5000 عضو لاكتمال انعقاد الجمعية العمومية.

في سياق مغاير ، يعود حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي لقائمة الأهلي في مباراة طلائع الجيش المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وخرج حمدي فتحي من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب التي أقيمت أول أمس ، الأحد، بإستاد الأهلي والسلام في ربع نهائي النسخة الماضية من بطولة كأس مصر وفاز فيها الأهلي بهدفين لهدف.

وتعرض حمدي فتحي لإصابة في العضلة الخلفية خلال معسكر المنتخب الوطني الأخير قبل أن يتماثل للشفاء ويؤكد جاهزيته للمباريات بعدما شارك في التدريبات الجماعية الأخيرة للفريق.