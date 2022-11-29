المغرب الأوفر حظا.. السعودية الأصعب.. وتونس الأضعف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تملك 3 منتخبات عربية حظوظا متباينة المستوى لبلوغ دور الـ16 في المونديال، بعد الخروج المبكر للمنتخب القطري المضيف.

ووسط احتمالات متشابكة، يعتبر المنتخبان السعودي والمغربي المنتخبين القادرين على التأهل والوصول إلى لدور الـ16، ولهما في ذلك حظوظ كبيرة لاسيما المنتخب الغربي الذي دفعه فوزه الأخير على بلجيكا إلى وصع القدم الأولى في التأهل لمرحلة الأدوار النهائية، فيما تبقى حظوظ المنتخب السعودي معلقة في مواجهة اليوم أمام المنتخب المكسيكي حيث يتطلب الفوز في المقام الأول لضمان التأهل أما في حال التعادل فيدخل في لعبة حسابات شبه معقدة.

في المقابل، تضاءلت نسبة حظوظ المنتخب التونسي في التأهل في الوقت الذي ودع المستضيف قطر البطولة مبكرا قبل أن يخوض مواجهة هولندا أمس في ختام مشاركته التاريخية والأولى في المونديال بعد أن خسر أولى جولتين.

موقف المغرب

يتصدر منتخب كرواتيا مجموعة المغرب برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن ليوث الأطلسي الذين يأتون في الوصافة، ويأتي منتخب بلجيكا ثالثا برصيد 3 نقاط، و كندا خرجت رسميا من المونديال بعد هزيمتها في أول جولتين وسيلتقي المغرب مع كندا، فيما يواجه منتخب بلجيكا نظيره الكرواتي.

كيف يتأهل أسود الأطلس؟

• فوز المغرب على كندا يؤهله إلى الدور الثاني دون أي حسابات.

• التعادل يؤهله أيضا بغض النظر عن نتيجة مباراة كرواتيا وبلجيكا.

• هزيمة المغرب قد تكون كافية، بشرط فوز كرواتيا على بلجيكا.

• هزيمة المغرب بأقل من فارق الهدفين بشرط تعادل كرواتيا وبلجيكا.

• هزيمة المغرب في حال فوز بلجيكا على كرواتيا، لكن بشرط تفوقه بفارق الأهداف على كرواتيا.

موقف السعودية

يتصدر منتخب بولندا المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام المكسيك، ثم فاز في الجولة الثانية على السعودية بهدفين نظيفين، فيما يأتي منتخب الأرجنتين في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، متساويا مع السعودية صاحب المركز الثالث، ويتذيل منتخب المكسيك مجموعته برصيد نقطة واحدة

كيف يتأهل الأخضر؟

• الفوز على المكسيك وتحقق صدارة مجموعتها في حال تعادل الأرجنتين وبولندا.

• التعادل مع المكسيك شريطة فوز بولندا على الأرجنتين.

أمل تونس

يتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة برصيد 6 نقاط بعدما حقق انتصارين متتاليين ليكون أول المتأهلين بشكل رسمي إلى دور الـ16، فيما يأتي منتخب أستراليا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، والدنمارك برصيد نقطة واحدة في المركز الثالث، وتونس في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة أيضا.

كيف يتأهل نسور قرطاج؟

• الفوز على حامل اللقب منتخب فرنسا شريطة تعادل منتخبا أستراليا والدنمارك أو فوز الدنمارك بعدد أقل من الأهداف.