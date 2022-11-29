لحظات فارقة في الملحمة الأخيرة

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وشهدت الملحمة الاخيرة لكل بطولة لحظات فارقة وأهدافا حاسمة، غيرت مجرى البطولة، وجلس العالم يتحدث عنها سنوات طويلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد المباريات النهائية لكأس العالم هي الأكثر مشاهدة وحضورا وإثارة على مستوى اللعبة الشعبية الاولى في العالم، حيث يجري بعدها تتويج الفائز.وشهدت الملحمة الاخيرة لكل بطولة لحظات فارقة وأهدافا حاسمة، غيرت مجرى البطولة، وجلس العالم يتحدث عنها سنوات طويلة

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