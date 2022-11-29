شكرا لقرائتكم خبر هزيمة ثالثة لقطر..وتأهل هولندا والسنغال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقتنص منتخب السنغال بطل أفريقيا بطاقة الصعود لدور الـ16 في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، عقب فوزه المثير 2 / 1 على منتخب الإكوادور، في الجولة الثالثة (الأخيرة) لمباريات المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات في المونديال.

وصعد المنتخب الهولندي إلى الدور الثاني في صدارة المجموعة الأولى بعد تغلبه على قطر بهدفين دون مقابل، حيث افتتح كودي جاكبو التسجيل للمنتخب الهولندي في الدقيقة 26 ثم أضاف فرينكي دي يونج الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 49 من المباراة التي أقيمت على ملعب استاد البيت وشهدت حضور 66 ألفا و784 مشجعا.

وصعد المنتخب الهولندي من صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط وتلاه المنتخب السنغالي برصيد ست نقاط، فيما خرج منتخب الإكوادور من الدول الأول بثلاث نقاط، ولم تحقق قطر أي نقاط أو أهداف في البطولة.

وفي المباراة الأولى تقدم المنتخب السنغالي عن طريق إسماعيلا سار في الدقيقة 44 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك مويسيس كايسيدو التعادل للإكوادور في الدقيقة 67، وفي الدقيقة 70 سجل كاليدو كوليبالي الهدف الثاني للمنتخب السنغالي ليمنح فريقه بطاقة العبور للدور الثاني.