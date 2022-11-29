تغريم الألمان لمخالفة لوائح المؤتمرات الصحفية

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وجاء قرار (فيفا) مصحوبا بتحذير للمنتخب الألماني، بعدم تكرار مثل هذا الموقف، بعدما حضر فقط المدرب هانسي فليك المؤتمر الصحفي الإلزامي عشية التعادل مع إسبانيا بهدف لكل منهما، علما بأن اللوائح تنص على ضرورة حضور لاعب واحد، على الأقل، رفقة المدرب، الذي قرر توفير وقت السفر الطويل على اللاعبين، لتجهيزهم بشكل أفضل للمباراة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أمس، تغريم المنتخب الألماني عشرة آلاف فرنك سويسري (عشرة آلاف و500 دولار أمريكي)، لعدم حضور أي لاعب المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة أمام إسبانيا في مونديال قطر 2022.وجاء قرار (فيفا) مصحوبا بتحذير للمنتخب الألماني، بعدم تكرار مثل هذا الموقف، بعدما حضر فقط المدرب هانسي فليك المؤتمر الصحفي الإلزامي عشية التعادل مع إسبانيا بهدف لكل منهما، علما بأن اللوائح تنص على ضرورة حضور لاعب واحد، على الأقل، رفقة المدرب، الذي قرر توفير وقت السفر الطويل على اللاعبين، لتجهيزهم بشكل أفضل للمباراة.

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