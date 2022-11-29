الظاهرة: كاسيميرو الأفضل بين راقصي السامبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثنى نجم كرة القدم البرازيلية السابق رونالدو بشكل كبير على مواطنه كاسيميرو، بعدما قاد المنتخب البرازيلي للتأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وسجل كاسيميرو هدف الفوز للمنتخب البرازيلي في شباك نظيره السويسري، أمس الأول، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة، ليكون الانتصار الثاني للبرازيل التي حسمت تأهلها إلى دور الـ16 بالمونديال، إذ كان المنتخب البرازيلي قد استهل مشواره بالفوز على صربيا بهدفين.

وفي مقابلة أجراها رونالدو مع كاسيميرو، أثنى»الظاهرة» بشكل كبير على لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي توج بجائزة أفضل لاعب في مباراة البرازيل وسويسرا، وقال رونالدو في مقابلته مع كاسيميرو، التي بثها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر موقعه «برأيي، كنت الأفضل فيي المباراتين، تهانينا، وقد سجلت هدفا في هذه المباراة، كم هو رائع أن تسجل في كأس العالم؟». ورد كاسيميرو قائلا: «لا يمكن أن تتخيل مدى الفخر الذي أشعر به كوني أستمع لهذه الكلمات منك، في صغري رأيتك وأنت تلعب، وأخبرتك عدة مرات في مدريد بأنك قدوتي، شكرا لك أنت وروبرتو كارلوس وكاكا، أنا سعيد من أعماق قلبي لأحصل على هذا الثناء».

وأضاف كاسيميرو «أنت تعلم مدى أهمية تمثيل المنتخب الوطني بالنسبة لنا، وكم هو رائع أن يأتي الثناء من نجم صاحب انتصارات مهمة مثلك، فمسيرتك لا تحتاج التحدث عنها وأنا سعيد بإشادتك». وقال رونالدو «أنت لم تخطئ في المباراتين، لقد تابعت، وبجانبي سيميوني وروبرتو كارلوس وكافو وكاكا، وكان هناك اتفاق بيننا في تحليل الأداء، أنت الأفضل على أرض الملعب، وكانت قدرتك على قراءة مبهرة، قدمت أداء جيدا هجوميا ودفاعيا». وأضاف رونالدو «تعطي الفرصة لمساندة المدافعين عندما تكون هناك هجمة مرتدة، تعود وتضغط وتحاول إيقاف الهجمة، أو تقوم بعمل خطأ أو تخطف الكرة، أعتقد أن مرور الوقت يجعل الأشخاص أفضل، لقد وصلت إلى أحد أعلى المستويات في مركزك، وأرى أنك وصلت لمستوى من فهم أرضية الملعب عال للغاية».

ورد كاسيميرو «ربما هذا نظرا لأنني وصلت إلى عمر الـ30، فعندما تصل إلى عمر معين، تتمتع بالعقلية إلى جانب التحمل البدني، وهذا هو قمة النضج في عمر الـ30 أو الـ31، أنا سعيد للغاية بالتأكيد».