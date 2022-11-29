فيرنانديز: اعتقدت أن كريستيانو سجل وليس أنا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قلل برونو فيرنانديز من أهمية تسجيله هدفي الفوز للمنتخب البرتغالي أمام نظيره منتخب أوروجواي، مساء أمس الأول، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة لمونديال قطر 2022، ليصعد ببلاده إلى دور الـ16 لكأس العالم. وسجل فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، هدفي البرتغال في شباك أوروجواي على استاد لوسيل. في البداية، تم احتساب الهدف الأول للبرتغال لصالح كريستيانو رونالدو ، إذ بدا وأنه ارتقى برأسه لعرضية فيرنانديز وأسكن الكرة الشباك، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم احتسب الهدف لصالح فيرنانديز في نهاية المطاف. وقال فيرنانديز: «لا أعتقد أن الأمر مهم حقا من يسجل في هذه اللحظة، شعرت حينها بأن كريستيانو لمس الكرة، كنت أمرر الكرة له»، وأضاف: «ولكن ما يهم حقا هو أننا تمكنا من العبور للدور التالي بعد فوز مهم للغاية أمام منافس قوي».

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