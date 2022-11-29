الزي الوطني يغزو المدرجات

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وكان الأخضر لعب مباراتي الأرجنتين وبولندا بالزي الأخضر، والذي ارتدته جماهيرنا أيضا، لكن هذه المباراة سيكون ارتداء الأخضر مواكبا لشعار المكسيك نفسه، لذلك طالب مجلس جمهور المنتخب السعودي، واقترح بعضهم لبس الزي الوطني (الثوب الأبيض والشماغ الأحمر أو الغترة البيضاء)، خاصة أن بعض الجماهير لم يحضروا معهم للدوحة تيشيرتات بيضاء.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيلعب منتخبنا الوطني مباراته اليوم أمام المكسيك بالزي الأبيض، فيما يلعب المنتخب المكسيكي بالزي الأخضر.وكان الأخضر لعب مباراتي الأرجنتين وبولندا بالزي الأخضر، والذي ارتدته جماهيرنا أيضا، لكن هذه المباراة سيكون ارتداء الأخضر مواكبا لشعار المكسيك نفسه، لذلك طالب مجلس جمهور المنتخب السعودي، واقترح بعضهم لبس الزي الوطني (الثوب الأبيض والشماغ الأحمر أو الغترة البيضاء)، خاصة أن بعض الجماهير لم يحضروا معهم للدوحة تيشيرتات بيضاء.

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