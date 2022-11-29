الأخضر يطمح في الانتصار الأول على المكسيك

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خاض الأخضر السعودي 5 لقاءات سابقة مع المنتخب المكسيكي على مدار تاريخه، خسر 4 منها، وتعادل في واحدة، ولم يكسب أي مباراة.وواجه المنتخب المكسيكي منتخبين عربيين: الأول تونس في 1978، وخسر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعاد في 1986 ليواجه العراق ويحقق الانتصار هذه المرة بهدف نظيف.
وخلال مشاركاته الـ5 السابقة في المونديال، حقق الأخضر الفوز في مواجهتين، إحداها لا تنسى في ذاكرة السعوديين بعبورهم لدور الـ16 في الظهور الأول في المحفل العالمي، بعد الفوز أمام بلجيكا بهدف سعيد العويران، كان ذلك في مونديال أمريكا 1994، وهو التأهل الوحيد للأخضر لدور الـ16، ويطمح أن يكون المكسيك اليوم محطة العبور الثاني للدور ذاته.
في المقابل، لعب المكسيك 15 مواجهة في الجولة الثالثة، كانت الخسارة لها النصيب الأعظم بعد أن تعثر بالخسارة في 7 مواجهات، إلا أن معظم هذه الخسائر لم تمنع المكسيك من الصعود لدور الـ16، بعد أن وصل إليه 9 مرات كانت 8 منها في آخر 8 مشاركات، أي أن المكسيك لم تغب عن دور الـ16 في آخر 8 مشاركات لها، وتسعى اليوم للوصول الـ9 على التوالي والـ10 في المجمل طوال تاريخه في المنديال.
مواجهات الأخضر في الجولة الثالثة بالمونديال
- 5 مواجهات
- 2 انتصار
- 1 تعادل
- 2 خسارة
مواجهات المكسيك في الجولة الثالثة
- 15 مباراة
- 4 انتصارات
- 4 تعادلات
- 7 خسائر
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