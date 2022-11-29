جماهير الأخضر تقترب من رقم قياسي

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وتتنافس الجماهير اللاتينية، خاصة جماهير الأرجنتين والبرازيل مع الجماهير السعودية حتى الآن، وتملك جماهير الأخضر فرصة كسر حاجز الـ220 ألف متفرج في 3 مباريات.وتأتي حاليا الجماهير في المرتبة الثانية، بأكثر من 132 ألف متفرج، وبفارق 44 ألفا عن المتصدر جماهير التانجو الأرجنتينية. وتبدو الجماهير البرازيلية قادرة على الدخول في السباق، في حال وصول عدد متابعي مباراتها أمس الاثنين، أمام سويسرا إلى أكثر من 44 ألف متفرج.
ويسع ملعب لوسيل الذي يستضيف مواجهة الأخضر مع المكسيك، اليوم، 88 ألف متفرج، مما يزيد من احتمالات حضور سعودي كبير.
الجماهير الأكثر حضورا في الجولتين الأوليين
- الأرجنتين 176,978
- السعودية 132,271
- المكسيك 12 8,335
- الإكوادور 112,205
- أمريكا 111,881
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