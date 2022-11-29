شكرا لقرائتكم خبر الأخضر بدعوات الملايين.. يطمح بكسر المكسيكيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط تفاؤل كبير في الشارع الرياضي العربي، يختتم الأخضر السعودي اليوم، دور المجموعات بلقاء مصيري ومواجهة قوية وصعبة، أمام منتخب المكسيك متذيل ترتيب المجموعة الثالثة على ملعب لوسيل في قطر.

وينتظر عشاق الأخضر والجماهير العربية مواجهة الأخضر السعودي والمنتخب المكسيكي التي ستقام عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وتحدد مصير الأخضر بالتأهل للدور القادم كما حدث في عام 1994م.

ميدانيا، اختتم الأخضر مساء أمس، استعداداته لمواجهة منتخب المكسيك على استاد لوسيل، حيث أجرى الأخضر تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، طبق خلالها الفرنسي هيرفي رينارد بعض الجمل التكتيكية التي ينوي تطبيقها في اللقاء قبل أن يختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

في المقابل، يسعى منتخب المكسيك إلى تحقيق فوزه الأول في مونديال قطر 2022 بعد تعادله السلبي أمام منتخب بولندا وخسارته أمام الأرجنتين بهدفين دون رد وتذيله ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة لكن لا تزال حظوظه قائمة بالتأهل بتحقيق الفوز على المنتخب السعودي بثلاثة أهداف دون رد مع تعثر منتخب بولندا أمام الأرجنتين.

وذكر المدرب خيراردو مارتينو في المؤتمر الصحفي عقب الخسارة أمام الأرجنتين طالما لا تزال لدينا فرصة، علينا أن نحاول استغلالها، وأشار بأن السعودية بحاجة إلى الفوز بهذه المباراة، ونحن كذلك بحاجة إلى تسجيل الأهداف ونحن أيضا في الحياة وفي كرة القدم، يجب أن نتعود على استعادة التوازن واستغلال الفرص.

بينما كان تعليق الفرنسي هيرفي رينارد بعد خسارة المنتخب السعودي أمام بولندا عبر حسابه على تويتر «شكرا لكم على دعمكم لنا، نريد استاد لوسيل ممتلئا، لم ننته بعد، ويتوقع أن يحفز المدرب اللاعبين، ويطالبهم بتكرار سيناريو مباراتهم التاريخية أمام الأرجنتين التي انقلبت في الشوط الثاني وتحولت من خسارة بهدف إلى فوز بهدفين، نتيجة الانضباط التكتيكي، واللعب بإرادة ومعنويات قوية.

السعودية والمكسيك في الميزان

أسلحة المنتخبين:







السعودية: سالم الدوسري، صالح الشهري، محمد كنو



المكسيك: أوتشوا، فيغا، لوزانو







السعودية: سلمان الفرج، ياسر الشهراني، محمد البريك، عبدالإله المالكي.



المكسيك: لا يوجد







السعودية: هيرفي رينارد (فرنسا)



المكسيك: جيراردو مارتينو (الأرجنتين)







السعودية 49 عالميا



المكسيك 13 عالميا







السعودية: 27 مليون يورو



المكسيك: 201 مليون يورو



أبرز الغيابات:المدربان:تصنيف المنتخبين:القيمة السوقية:- ملعب اللقاء: استاد لوسيل

- الطاقة الاستيعابية: 88 ألف متفرج

- حالة الطقس: 23 درجة الحرارة