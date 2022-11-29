لعبة الحسابات تسيطر على المونديال

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وعرف جليا أن صاحبي المركز الأول والثاني من كل مجموعة يتأهل إلى الدور الـ 16، ولكن في حال تساوي منتخبين أو أكثر بنفس رصيد النقاط، فيتم اللجوء إلى لوائح FIFA المعتمدة .حسابات التأهل:
أولا: فارق الأهداف العام من خلال طرح الأهداف المستقبلة من الأهداف المسجلة.
ثانيا: في حال استمرار التساوي في القاعدة الأولى يتم اللجوء إلى المنتخب الذي سجل عدد أهداف أكثر.
ثالثا: وفي حال التعادل أيضا يحتكم إلى المواجهة المباشرة بين المنتخبين أو إلى عدد النقاط في المواجهات المباشرة بين الفرق المعنية، إذا كان عددها أكثر من منتخبين، ثم إلى فارق الأهداف وعدد الأهداف بين المنتخبات المعنية.
رابعا: إذا استمر التعادل، يتم اللجوء إلى اللعب النظيف، من خلال احتساب نقاط البطاقات الصفراء والحمراء، ويتم احتساب نقاط اللعب النظيف كالتالي:
بطاقة صفراء خصم نقطة، وبطاقة حمراء غير مباشرة خصم (3 نقاط). وبطاقة حمراء مباشرة خصم (4 نقاط) وبطاقة صفراء ثم طرد مباشر خصم (5 نقاط).
خامسا: أما قاعدة الفصل الأخيرة ففي حال التساوي بجميع ما سبق، فهي سحب القرعة لتحديد المنتخب المتأهل.
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