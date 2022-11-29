ميسي: السعوديون أبكوا ابني ماتيو

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وقال في تصريحات صحفية، أمس: «غادر ماتيو الملعب وهو يبكي بعد الخسارة من السعودية في اللقاء الافتتاحي».وأضاف: «بعد الهزيمة في اللقاء الأول، قام نجلي الأكبر تياجو، بكثير من الحسابات لمعرفة كيفية صعودنا للدور القادم، وأبلغني أنه ينبغي علينا الفوز في المباراتين المتبقيتين، كي نحسم التأهل».
وأكد ميسي الهداف التاريخي لمنتخب الأرجنتين بـ109 أهداف في 190 مباراة، أن الفوز على المكسيك قلل الضغط الواقع عليه وعلى زملائه عقب الخسارة أمام السعودية، إذ قال في تصريحات للصحفيين: «لقد كان حملا ثقيلا ألقيناه من على كاهلنا».
وأضاف نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 7 مرات: «نشعر براحة البال الآن بعد أن عادت الأمور بين أيدينا مرة أخرى».
وكان ميسي (35 عاما) قد أكد قبل انطلاق البطولة، أن نسخة مونديال قطر 2022، هي بمثابة الفرصة الأخيرة له للتتويج بكأس العالم، بعدما عجز عن تحقيق هذا الحلم خلال مشاركاته الـ4 الماضية في المسابقة.
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