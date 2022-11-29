كيف يتأهل الصقور الخضر؟

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ويمتلك الأخضر الذي يشارك في المونديال للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي، مصيره في يده قبل خوض الجولة الأخيرة، حيث يكفيه الفوز على المكسيك، للصعود رسميا للدور المقبل، دون انتظار نتيجة اللقاء الآخر بين الأرجنتين وبولندا، حيث سيرفع رصيده إلى 6 نقاط، في تلك الحالة.أما في حال تعادل منتخب السعودية، الذي أحرز هدفين وسكنت شباكه 3 أهداف في مشواره بالمجموعة حتى الآن، سوف يرفع رصيده إلى 4 نقاط، ولكن تأهله سيكون مرهونا بنتيجة مباراة الأرجنتين وبولندا.
أما الخسارة، فسوف تعني وداع المنتخب السعودي للمونديال رسميا، دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى حيث سيظل رصيده متوقفا حينها عند 3 نقاط.
احتمالات التأهل:
• الفوز: التأهل مباشرة دون أي حسابات.
• التعادل: التأهل مرهون بنتيجة الأرجنتين وبولندا
• الخسارة: الخروج مباشرة
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