3 سيناريوهات تحسم مواجهة أستراليا والدنمارك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض منتخب أستراليا مواجهته أمام الدنمارك اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة لمباريات المجموعة الرابعة للمونديال بـ3 سيناريوهات ربما تساعده على التأهل إلى الدور الثاني في المونديال، وتحقيق حلم طال انتظاره 16 عاما.

وبعدما حجز حامل اللقب منتخب فرنسا المقعد الأول في تلك المجموعة للأدوار الإقصائية في المونديال منذ الجولة الماضية قبل لقائه مع المنتخب التونسي في الجولة الأخيرة، في ظل تربعه على قمة الترتيب برصيد 6 نقاط، فإن الصراع على المقعد الآخر، أصبح يدور الآن بين منتخبات أستراليا والدنمارك وتونس.

ويمتلك منتخب أستراليا، الذي يشارك في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه والخامسة على التوالي، الحظوظ الأوفر في التأهل لمرحلة خروج المغلوب برفقة منتخب (الديوك)، حيث يحتل المركز الثاني حاليا برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق نقطتين على منتخبي الدنمارك وتونس، صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وسيكون الحصول على النقاط الثلاث كافيا للمنتخب الأسترالي للتأهل للأدوار الإقصائية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق الإنجاز ذاته في نسخة المسابقة عام 2006 بألمانيا، دون النظر لنتيجة اللقاء الآخر بين تونس وفرنسا.

ويصعد المنتخب الدنماركي رسميا حال انتصاره على أستراليا وتعثر تونس في المباراة الأخرى، لكن فارق الأهداف العام سيكون الفيصل بين منتخبي تونس والدنمارك، حال فوزهما على فرنسا وأستراليا، حيث سيتساويان في رصيد 4 نقاط، في تلك الحالة، وأحرز منتخب الدنمارك هدفا وسكن شباكه هدفان حتى الآن في المجموعة، في حين لم يسجل المنتخب التونسي أي هدف واستقبل هدفا واحدا.

واجتاز المنتخب الأسترالي صدمة خسارته القاسية 1 / 4 أمام منتخب فرنسا في الجولة الافتتاحية للمجموعة، وذلك عقب تغلبه 1 / صفر على منتخب تونس في الجولة الثانية، يوم السبت الماضي، ليحقق فوزه الثالث خلال 18 مباراة خاضها في مسيرته بكأس العالم، والتي بدأت عام 1974، وكان الفوز على تونس هو الأول لمنتخب أستراليا بكأس العالم، منذ فوزه على صربيا في نسخة المونديال عام 2010 بجنوب أفريقيا.

من جانبه، لم يقدم المنتخب الدنماركي العروض التي كانت منتظرة منه في البطولة، حيث استهل مشواره في المجموعة بالتعادل بدون أهداف مع منتخب تونس، قبل أن يخسر 1 / 2 أمام نظيره الفرنسي في الجولة الثانية.

وكان المتابعون يتوقعون ظهور منتخب الدنمارك بمستوى أفضل، خاصة بعد صعوده للدور قبل النهائي في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، التي أقيمت في صيف العام الماضي.

وستكون هذه هي المواجهة الثانية بين أستراليا والدنمارك في كأس العالم، بعدما سبق أن التقيا في مرحلة المجموعات بالنسخة الماضية في روسيا قبل 4 أعوام، حيث فرض التعادل 1 / 1 نفسه على اللقاء.

احتمالات التأهل

