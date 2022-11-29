شكرا لقرائتكم خبر مدرب فرنسا: مبابي لا يتدخل في اختيار التشكيلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال ديشان «لياقة مبابي البدنية جيدة، لذلك لسنا في حاجة للتعامل مع هذا الأمر، ويتردد أن علينا التحكم في غروره؟ ما الذي تعرفونه عن ذلك؟ أنا أعرف لكنك لا تعرف، كيليان ليس لديه الكثير من الغرور، هذا ليس صحيحا».وأضاف «هو لاعب مهم، لكنه لاعب بالفريق، بالطبع هو نجم لكنه لم يعد في الـ18 من عمره، لقد أصبح أكثر خبرة»، وتابع «يرغب في اللعب اليوم لكن ليس من الممكن أن يشارك جميع اللاعبين منذ البداية هذا طبيعي».
وختم ديشان بالقول «من الممكن تخيل الكثير من الأمور، لكن لدي الكثير من العناصر آخذها في الحسبان، ومعلوماتي مباشرة».
وبعد حسم التأهل لدور الـ16 لمونديال قطر، قرر ديشان إجراء العديد من التغييرات على تشكيل فريقه أمام نسور قرطاج اليوم في ختام منافسات المجموعة الرابعة.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب فرنسا: مبابي لا يتدخل في اختيار التشكيلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.