شكرا لقرائتكم خبر مدرب فرنسا: مبابي لا يتدخل في اختيار التشكيلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفى المدير الفني لمنتخب فرنسا،ديدييه ديشان، ما يشاع حول غرور كيليان مبابي نجم فريقه، كما نفى أن يكون لهداف باريس سان جيرمان أي تأثير على اختيار قائمة اللاعبين المشاركين في المواجهة أمام تونس اليوم الأربعاء في مونديال قطر 2022.

وقال ديشان «لياقة مبابي البدنية جيدة، لذلك لسنا في حاجة للتعامل مع هذا الأمر، ويتردد أن علينا التحكم في غروره؟ ما الذي تعرفونه عن ذلك؟ أنا أعرف لكنك لا تعرف، كيليان ليس لديه الكثير من الغرور، هذا ليس صحيحا».

وأضاف «هو لاعب مهم، لكنه لاعب بالفريق، بالطبع هو نجم لكنه لم يعد في الـ18 من عمره، لقد أصبح أكثر خبرة»، وتابع «يرغب في اللعب اليوم لكن ليس من الممكن أن يشارك جميع اللاعبين منذ البداية هذا طبيعي».

وختم ديشان بالقول «من الممكن تخيل الكثير من الأمور، لكن لدي الكثير من العناصر آخذها في الحسبان، ومعلوماتي مباشرة».

وبعد حسم التأهل لدور الـ16 لمونديال قطر، قرر ديشان إجراء العديد من التغييرات على تشكيل فريقه أمام نسور قرطاج اليوم في ختام منافسات المجموعة الرابعة.