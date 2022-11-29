شكرا لقرائتكم خبر مولر للألمان: تواضعوا أمام كوستاريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نجم المنتخب الألماني توماس مولر أنه يتحتم على فريقه أن يتحلى بالتواضع خلال المواجهة الحاسمة أمام كوستاريكا غدا في المجموعة الخامسة من مونديال قطر.

ويلتقي الفريقان على استاد الخور، حيث لا بديل أمام الماكينات الألمانية سوى الفوز لتجنب الخروج من دور المجموعات خلال النسخة الثانية على التوالي من بطولة كأس العالم.

وبدأ المنتخب الألماني، تحت قيادة مدربه هانسي فليك، مشواره في قطر بخسارة مفاجئة أمام اليابان بهدفين لهدف ثم تعادل بصعوبة أمام إسبانيا بهدف لمثله في المباراة الثانية، ليتذيل ترتيب المجموعة الخامسة بنقطة واحدة.

وقال مولر (33 عاما) في مؤتمر صحفي أمس «عندما تنظر الكرة العالمية إلى مباراة ألمانيا أمام كوستاريكا أعتقد أن الأفضل من الخارج، أعتقد أنه من الواضح تماما أن علينا الفوز، لكننا بالطبع نحترمهم».

وأضاف «نتحلى بالكثير من التواضع، إذا نظرت لترتيب المجموعة فلدينا نقطة واحدة، وبسجل تهديفي يبلغ سالب هدف واحد، لذا لا يوجد ما يجعلنا نشعر بالبهجة».

وأشار مولر الذي يشارك في كأس العالم للمرة الرابعة «نعم بالطبع مررنا بموقف مماثل حينما كان لا بديل أمامنا سوى الفوز على كوريا الجنوبية في مونديال روسيا 2018 الآن علينا أن نلعب بشكل مختلف».

وأكد «إن ما رسم الابتسامة على وجوهنا منذ أمس الأول هو أننا أصبح لدينا فرصة في بلوغ دور الستة عشر ثم أظهرنا للعالم الكروي معدنا الحقيقي».