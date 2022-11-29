القادري: مصيرنا لم يعد بأيدينا

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وقال القادري بعد الهزيمة أمام أستراليا «كرة القدم لا توجد فيها معجزات والمنتخب الفرنسي حامل لقب النسخة الماضية وهو فريق رائع ونحن مطالبون بالظهور بشكل جيد واستثمار الفرص التي تسنح لنا، ونتمنى أن يقف الحظ بجوارنا في المباراة الأخيرة».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعترف المدير الفني لمنتخب تونس جلال القادري بأن مهمة فريقه أصبحت صعبة عقب الخسارة أمام أستراليا، خاصة أن مصيره لم يعد بيديه، لكنه تمنى أن يقف التوفيق بجواره في مواجهة فرنسا.وقال القادري بعد الهزيمة أمام أستراليا «كرة القدم لا توجد فيها معجزات والمنتخب الفرنسي حامل لقب النسخة الماضية وهو فريق رائع ونحن مطالبون بالظهور بشكل جيد واستثمار الفرص التي تسنح لنا، ونتمنى أن يقف الحظ بجوارنا في المباراة الأخيرة».

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