فرنسا صاحبة ضربة البداية والنهاية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد فرنسا واحدة من أهم المنتخبات الأوروبية الأربعة التي شاركت في النسخة الافتتاحية لكأس العالم عام 1930، وظهرت في 15 نسخة من المونديال وحازت على البطولة مرتين. ومثلما كانت فرنسا من أولى المنتخبات التي شاركت في النسخة الأولى للبطولة فقد حازت على النسخة الأخيرة من كأس العالم.

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